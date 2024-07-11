В Самаре на Московском шоссе пьяный водитель на Lada Vesta ехал по «встречке»

В среду, 10 июля, экипаж ДПС на 1059 км трассы М-5 – «Урал» пытался остановить автомобиль Lada Vesta. Водитель проигнорировал требование и продолжил движение, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Сотрудники ДПС начали преследование. Полицейские несколько раз требовали по громкоговорителю остановиться. При этом машина часть пути ехала по «встречке».

Около дома №3 30 квартала в поселке Красная Глинка машину остановили. За рулем находился 33-летний житель Тольятти с признаками опьянения. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В отношении мужчины составили административные материалы, машину поместили на штрафстоянку.

Фото: телеграм-канал «Самара ДТП»