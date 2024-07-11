В Самаре большинство родителей подростков не знают паролей от их телефонов

В Самаре пароль от телефонов и других гаджетов не знают 57 % родителей сыновей и 52 % — дочерей в возрасте 12-14 лет. В случае, если дети старше 15 лет, этот показатель равен 78 % и 82 % соответственно. Таковы результаты опроса одного из сервисов по поиску работы.

Большинство родителей мальчиков (75 %) и девочек (78 %) возраста от 6 до 11 лет знают, какой пароль у ребенка на телефоне.

25 % родителей сыновей и 22 % — дочерей не знают пароль к детским устройствам.