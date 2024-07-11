Самарский врач-терапевт назвала 6 правил для поддержания иммунитета

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике Людмила Слепнева рассказала о правилах для поддержания иммунитета:

— Кишечник является важным органом в поддержании иммунитета на должном уровне. Основная часть иммунных клеток сосредоточена в кишечнике. Регулярное воздействие неблагоприятных факторов — курение, алкоголь, употребление вредных продуктов — губительно сказывается на жизнедеятельности этих клеток.

Важно помнить, что правильное питание, соблюдение питьевого режима и регулярные занятия спортом помогут сохранить иммунитет на высоком уровне.

Простые советы для поддержания иммунитета: