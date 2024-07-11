     Версия для слабовидящих
    Поиск

    Самарский врач-терапевт назвала 6 правил для поддержания иммунитета

    11.07.2024

    180

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарский врач-терапевт назвала 6 правил для поддержания иммунитета

    Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике Людмила Слепнева рассказала о правилах для поддержания иммунитета:

    — Кишечник является важным органом в поддержании иммунитета на должном уровне. Основная часть иммунных клеток сосредоточена в кишечнике. Регулярное воздействие неблагоприятных факторов — курение, алкоголь, употребление вредных продуктов — губительно сказывается на жизнедеятельности этих клеток.

    Важно помнить, что правильное питание, соблюдение питьевого режима и регулярные занятия спортом помогут сохранить иммунитет на высоком уровне.

    Простые советы для поддержания иммунитета:

    • Сон не менее 7, но и не более 9 часов;
    • Достаточное количество жидкости — питье чистой воды в среднем 30 грамм на 1 кг веса;
    • Физическая активность — 2-3 раза в неделю по 60 минут либо ежедневно — утренняя зарядка 20 минут;
    • Сбалансированное питание, в том числе употребление не менее 400 грамм овощей и фруктов в день, рыбы и нежирного мяса — 1-2 раза в неделю;
    • Летом наполнение организма витаминами за счет достаточного употребления овощей и фруктов;
    • Обращать внимание на состав продуктов и отдавать предпочтение не содержащим ГМО и консерванты.
    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате 
    В субботу, 13 июля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП — 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате. Как сообщает […]

    Новости

    Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает день рождения  
    В воскресенье, 14 июля, глава региона Вячеслав Федорищев отмечает 35-летний юбилей. Напомним, его назначил на должность в конце мая президент России Владимир Путин. […]

    Новости

    Самарцы оценили идеальный отпуск в 172 тысячи рублей на одного человека
    Жители Самары рассказали, сколько стоит идеальный отпуск. По их мнению, он бы обошелся бы в 172 тысячи рублей на одного […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации