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    В Самаре представили инвестпроект по восстановлению усадьбы графов Орловых-Давыдовых

    11.07.2024

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    В Самаре представили инвестпроект по восстановлению усадьбы графов Орловых-Давыдовых

    В Самаре федеральные эксперты представили инвестпроект по восстановлению усадьбы графов Орловых-Давыдовых в селе Усолье. Здание является объектом культурно-исторического наследия.

    Во встрече приняла участие врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина:

    — Вопрос восстановления обсуждался неоднократно на протяжении многих лет. Изначально концепция выстраивалась под создание большого музейного комплекса с восстановлением усадьбы. К сожалению, сегодня многие предметы усадьбы распределены между разными музеями в нашем регионе. Что-то хранится в Художественном музее, какая-то часть — в музее Алабина, какая-то — в Сызранском краеведческом музее. Большая мечта воссоздать усадьбу! Сегодня мы познакомились с презентацией и увидели, что есть очень активные творческие люди, настроенные оптимистически, мечтающие изменить ситуацию и создать уникальный проект, позволяющий сохранить историческую ценность усадьбы, развивать туристическую привлекательность. Я желаю успеха инициативной творческой группе!

    Фото: министерство культуры Самарской области

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