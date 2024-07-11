В Самаре представили инвестпроект по восстановлению усадьбы графов Орловых-Давыдовых

В Самаре федеральные эксперты представили инвестпроект по восстановлению усадьбы графов Орловых-Давыдовых в селе Усолье. Здание является объектом культурно-исторического наследия.

Во встрече приняла участие врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина:

— Вопрос восстановления обсуждался неоднократно на протяжении многих лет. Изначально концепция выстраивалась под создание большого музейного комплекса с восстановлением усадьбы. К сожалению, сегодня многие предметы усадьбы распределены между разными музеями в нашем регионе. Что-то хранится в Художественном музее, какая-то часть — в музее Алабина, какая-то — в Сызранском краеведческом музее. Большая мечта воссоздать усадьбу! Сегодня мы познакомились с презентацией и увидели, что есть очень активные творческие люди, настроенные оптимистически, мечтающие изменить ситуацию и создать уникальный проект, позволяющий сохранить историческую ценность усадьбы, развивать туристическую привлекательность. Я желаю успеха инициативной творческой группе!

Фото: министерство культуры Самарской области