Маршрут № 108 до Южного города в августе перейдет на регулируемый тариф

В прямом эфире ГТРК «Самара» руководитель области Вячеслав Федорищев отвечал на вопросы жителей губернии. Среди тем, поднятых во время общения, была транспортная доступность Южного города.

Местная жительница сообщила, что с большей населенностью микрорайона стало не хватать транспорта. По ее словам, из района до Губернского рынка следует только один электробус №108. При этом он ходит ограниченное время, и в транспорте очень тесно.

– Утренний рейс в 07:15, а следующий только в 09:55. Мы не успеваем вовремя добраться на работу. Обратно последний рейс из города в 14:23. Домой приходится возвращаться с пересадками. Электробусы часто не выходят на линию по причине поломки, – рассказала женщина.

Глава региона сказал, что ему доложили на оперативном совещании о проблеме, затем он выехал на место. Он отметил, что получил около 15 обращений по вопросу транспорта в Южном городе.

– Мы приняли решение о переходе маршрута № 108 на регулируемый тариф примерно с 12-14 августа. Четыре автобуса будут ходить с 08:00 до 22:10. Должны пройти торги по этому маршруту, – сказал Вячеслав Федорищев. — Кроме того, в микрорайоне «Волгарь» принимаем решение по пересмотру маршрутной сети.

Фото: Архив «СГ»