Ушла из жизни обозреватель «Самарской газеты» Ирина Исаева

В среду, 10 июля, в возрасте 46 лет ушла из жизни наш друг и коллега, обозреватель «Самарской газеты» Ирина Андреевна Исаева.

Большая часть трудового стажа выпускницы Самарского государственного университета пришлась на работу в редакции «Самарской газеты», в штат которой она была принята корреспондентом в июне 2012 года.

Многим нашим читателям Ирина Исаева хорошо знакома по ярким содержательным публикациям на самые разные темы: о городской жизни во всех ее проявлениях, о людях Самары, о медицине.

Мы знали Ирину не только как настоящего журналиста-профессионала высокого уровня, но еще и как хорошего товарища, доброго и отзывчивого человека. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Коллектив «Самарской газеты»