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    Ушла из жизни обозреватель «Самарской газеты» Ирина Исаева

    10.07.2024

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    Ушла из жизни обозреватель «Самарской газеты» Ирина Исаева

    В среду, 10 июля, в возрасте 46 лет ушла из жизни наш друг и коллега, обозреватель «Самарской газеты» Ирина Андреевна Исаева.

    Большая часть трудового стажа выпускницы Самарского государственного университета пришлась на работу в редакции «Самарской газеты», в штат которой она была принята корреспондентом в июне 2012 года.

    Многим нашим читателям Ирина Исаева хорошо знакома по ярким содержательным публикациям на самые разные темы: о городской жизни во всех ее проявлениях, о людях Самары, о медицине.

    Мы знали Ирину не только как настоящего журналиста-профессионала высокого уровня, но еще и как хорошего товарища, доброго и отзывчивого человека. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

    Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

    Коллектив «Самарской газеты»

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