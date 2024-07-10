Елена Лапушкина прокомментировала прямую линию Вячеслава Федорищева

В своем телеграм-канале глава Самары высказалась о прямом эфире на ГТРК «Самара», где руководитель региона отвечал на вопросы жителей области.

— Прошла прямая линия главы региона Вячеслава Федорищева на телеканале ГТРК Самара. Затрагивались самые разные темы, звучали живые вопросы, обсуждались актуальные проблемы. Он озвучил много принятых им системных решений, которые в ближайшее время позволят увидеть позитивные перемены во многих сферах.

Есть решения, которые приносят быстрые результаты. Так, например, в июне выделены дополнительные средства из областного бюджета на ремонт дорог и внутриквартальных проездов. Они позволят в полтора раза увеличить протяженность ремонтируемых в этом году дорог — с 45 до 70-ти км. После процедуры торгов подрядчики приступят к выполнению работ.

Есть вопросы, которые нужно решать системно, поэтапно. Принятые им решения по увеличению финансирования отрасли общественного транспорта, новые подходы к благоустройству позволят через определенное время обновить парк трамваев и автобусов, повысить качество городской среды.

Мы, в свою очередь, зафиксировали все обращения, поступившие по Самаре. Понимаем озвученную проблематику. Будем решать. В ближайшие дни вместе с главой Промышленного района выедем на Шверника, 14 по обращению жительницы о необходимости ремонта внутриквартальной дороги. Что касается озера в парке Металлургов, то здесь уже есть план действий. Этот водоем искусственный, система подачи воды требует реконструкции. В этом сезоне мы осушим озеро для проведения геологических изысканий и приступим к разработке проекта. В следующем году озеро будем восстанавливать.

Сегодняшний эфир в очередной раз показал, что глава региона держит руку на пульсе и находится в постоянном контакте с людьми. Все обращения, которые идут по всем каналам обратной связи, анализируются и ложатся в основу программы развития Самарской области, над которой сейчас идет активная работа. Как сегодня отметил Вячеслав Федорищев, в ней предусмотрены блоки по совершенствованию системы управления жилищно-коммунальными хозяйством, развитию городских пространств и многое другое, что даст новый импульс развитию нашего города и обновлению его облика.

Фото: t.me/e_lapushkina