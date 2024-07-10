     Версия для слабовидящих
    Поиск

    Жительница Самары предложила создать реестр проблемных дорожных объектов

    10.07.2024

    374

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Жительница Самары предложила создать реестр проблемных дорожных объектов

    В среду, 10 июля, глава региона Вячеслав Федорищев ответил на вопросы самарцев в ходе своей первой «прямой линии» на телевидении. Во время эфира жительница Промышленного района Самары обратилась по поводу ремонта улицы Шверника, попутно предложив создать реестр проблемных дорожных объектов.

    По словам Вячеслава Федорищева, этот аспект отразят в программе развития Самарской области.

    – Это будет не статичный документ, а управленческий модуль, куда включат приоритетные задачи. По сути, там и будет тот самый реестр, который предложили создать, – пояснил глава региона, добавив, что улица Шверника в Самаре может попасть в такой список.

    Стоит отметить, что в этом году дополнительно направят 3 млрд рублей на ремонт дорог в области. Из них 1,1 млрд рублей выделят Самаре, 644 млн рублей – Тольятти и 156 млн – Сызрани.

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате 
    В субботу, 13 июля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП — 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате. Как сообщает […]

    Новости

    Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает день рождения  
    В воскресенье, 14 июля, глава региона Вячеслав Федорищев отмечает 35-летний юбилей. Напомним, его назначил на должность в конце мая президент России Владимир Путин. […]

    Новости

    Самарцы оценили идеальный отпуск в 172 тысячи рублей на одного человека
    Жители Самары рассказали, сколько стоит идеальный отпуск. По их мнению, он бы обошелся бы в 172 тысячи рублей на одного […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации