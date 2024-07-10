Жительница Самары предложила создать реестр проблемных дорожных объектов

В среду, 10 июля, глава региона Вячеслав Федорищев ответил на вопросы самарцев в ходе своей первой «прямой линии» на телевидении. Во время эфира жительница Промышленного района Самары обратилась по поводу ремонта улицы Шверника, попутно предложив создать реестр проблемных дорожных объектов.

По словам Вячеслава Федорищева, этот аспект отразят в программе развития Самарской области.

– Это будет не статичный документ, а управленческий модуль, куда включат приоритетные задачи. По сути, там и будет тот самый реестр, который предложили создать, – пояснил глава региона, добавив, что улица Шверника в Самаре может попасть в такой список.

Стоит отметить, что в этом году дополнительно направят 3 млрд рублей на ремонт дорог в области. Из них 1,1 млрд рублей выделят Самаре, 644 млн рублей – Тольятти и 156 млн – Сызрани.