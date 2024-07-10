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    Глава региона рассказал о модернизации системы здравоохранения Самарской области

    10.07.2024

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарские больницы готовят к росту заболеваемости ОРВИ

    В прямом эфире ГТРК «Самара» глава региона Вячеслав Федорищев отвечал на вопросы жителей губернии. Среди тем, поднятых во время общения, были и вопросы организации здравоохранения.

    Как сообщил, отвечая на вопросы, врио губернатора, в области всего 12 аппаратов МРТ — а должно быть гораздо больше, поэтому принято решение обновить существующие и купить новые.

    — Через пять лет у нас будет не 12, а 20 современных аппаратов, — заверил глава региона.

    Также предусмотрено увеличение квот для врачей, работающих на этих аппаратах — как и специалистов других узких специальностей, на нехватку которых жалуются самарцы. Принято и решение увеличить в несколько раз количество фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), которые будут введены в строй.

    Средства для этого найдены в бюджете области — дополнительные 4,5 млрд рублей направят на здравоохранение. Из них 1,5 млрд рублей — на зарплаты медикам, столько же — на обновление и дооснащение медучреждений, миллиард рублей — на обеспечение их лекарствами.

    — ФАПы, медоборудование, подготовка специалистов, ремонт больниц, поликлиник, увеличение числа процедур ЭКО до уровня прошлого года (зачем-то сократили, а деньги есть), а в перспективе и рост этого числа — над этим всем постоянно работаем, — заверил Вячеслав Федорищев.

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