В Самаре будут обновлять по 30 трамваев в год

В прямом эфире ГТРК «Самара» глава региона Вячеслав Федорищев отвечал на вопросы жителей губернии. Среди тем, поднятых во время общения, были и вопросы работы общественного транспорта.

Врио губернатора поделился впечатлением от поездки в самарских трамваях и общения с работниками транспорта. Нынешнее состояние парка его сильно обеспокоило — это, помимо всего прочего, и вопрос безопасности жизней пассажиров.

— Поэтому принято решение — мы начинаем по-настоящему обновление общественного транспорта. Из более чем 300 трамваев сейчас реально обновляются всего несколько единиц. Тысячи людей пишут комментарии, что нужно обновлять транспорт. Я ответил — будем обновлять. Это, конечно, вопрос пошаговый, требующий времени, но уже сейчас мы дополнительные доходы бюджета направили сюда. Будем обновлять от 30 до 50 трамваев в год, начиная со следующего. Есть уже договоренности и с Минтрансом РФ, и с компаниями. И так решим проблему за пять лет — уверен Вячеслав Федорищев.

25 июня 2024 года Самарская губернская дума уже приняла изменения в бюджет области, предусматривающие выделение финансирования на работу общественного транспорта, в том числе на закупку 30 новых трамваев, на модернизацию инфраструктуры городского электрического транспорта, на заключение контрактов с оплатой транспортной работы по маршрутам, предусматривающих обновление автобусов, и на открытие нового автобусного маршрута к предприятиям ОПК.