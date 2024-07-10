Вячеслав Федорищев рассказал о сохранении культурного наследия в Самарской области

В среду, 10 июля, глава региона Вячеслав Федорищев принял участие в своей первой «прямой линии» на телевидении. В ходе нее врио губернатора рассказал про работу по сохранению культурного наследия области.

По словам Вячеслава Федорищева, у нашего региона большое и хорошее историческое наследие. Это памятники, которые необходимо сохранить, но так, чтобы дать им «вторую жизнь». Как отметил глава региона, большое внимание этому вопросу уделяют сообщества, которые профессионально подошли к теме.

– Они привлекают специалистов со всей страны. Когда мы начали встречаться, то увидели, что большая часть работы по сохранению культурного наследия уже была проведена, причем людьми, которые неравнодушны к своим родным улицам и домам, которые там стоят.

Наша задача – помогать, привлекая ресурсы, компетенции, знания и опыт лучших умов, чтобы восстанавливать их, а восстанавливая, давать им новую жизнь. Чтобы там были выставочные пространства, музей, маленькие гостиницы. Это всё – большой пласт урбанистики, которым предстоит заниматься. Поэтому и команда усилится – будет создан центр компетенции. На самом деле просто мы существенно усилим команду, которая будет профессионально заниматься и помогать всем, кто неравнодушен, делать подобные проекты, – заявил врио губернатора Самарской области.