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    Самарские парки будут благоустроены

    10.07.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Самарские парки будут благоустроены

    Самарцы задают вопросы про благоустройство общественных пространств. В частности, переживают за озера в парке Победы и парке 50-летия Октября. Просят помочь решить вопрос с благоустройством парка 60-летия Советской власти.

    Как рассказал Вячеслав Федорищев во время прямой линии 10 июля, в парке Металлургов, были начаты работы по восстановлению водоема. Уже проведена его очистка, но этого недостаточно. Работы продолжат в следующем году.

    Кроме того, планируется вывести на региональный уровень управление знаковыми общественными объектами. Здесь нужны компетенции и ресурсы более значимые, чем есть у муниципалитетов.

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