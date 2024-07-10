Самарские парки будут благоустроены

Самарцы задают вопросы про благоустройство общественных пространств. В частности, переживают за озера в парке Победы и парке 50-летия Октября. Просят помочь решить вопрос с благоустройством парка 60-летия Советской власти.

Как рассказал Вячеслав Федорищев во время прямой линии 10 июля, в парке Металлургов, были начаты работы по восстановлению водоема. Уже проведена его очистка, но этого недостаточно. Работы продолжат в следующем году.

Кроме того, планируется вывести на региональный уровень управление знаковыми общественными объектами. Здесь нужны компетенции и ресурсы более значимые, чем есть у муниципалитетов.