В Самарской области будет запускаться по пять новых фонтанов в год

В прямом эфире ГТРК «Самара» глава региона Вячеслав Федорищев отвечал на вопросы жителей губернии. Среди тем, поднятых во время общения, речь пошла и о благоустройстве городов и сел губернии.

— Кому-то может показаться, что фонтаны — это что-то такое избыточное, нужно решать сейчас другие проблемы, такие как дороги… Но подход необходим комплексный во всем, и особенно в развитии городских территорий. Моя принципиальная позиция — решая застарелые, постоянные проблемы, вроде качества дорог, надо не забывать и о благоустройстве, — заявил врио губернатора.

Касательно же фонтанов — в пятилетней программе развития будет отдельный раздел о них. Определена цифра — запускать пять новых фонтанов в год. Но глава региона настроен на то, чтобы их было больше.

— В каждом муниципальном образовании мы сейчас определяем точки, где нужны новые фонтаны — где большая проходимость, либо когда-то он там был, но почему-то не работает, или это место, где люди любят собираться, — заявил Вячеслав Федорищев.

В целом же при благоустройстве нужно больше интересоваться мнением жителей, дать им возможность голосовать и выбрать те объекты, которые они хотят. Развивать, в том числе, программы софинансирования.

— Есть такая точка зрения, что нужно заниматься важными проблемами, а не фонтанами. Нужно, и мы с ними разберемся! Но и фонтанами тоже будем заниматься, — резюмировал руководитель региона.