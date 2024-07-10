Вячеслав Федорищев рассказал, когда откроется движение на мосту через Волгу

В прямом эфире ГТРК «Самара» глава региона Вячеслав Федорищев отвечал на вопросы жителей губернии. Среди тем, поднятых во время общения, было и ожидающееся открытие моста через Волгу у села Климовка — важнейшего узла трассы «Обход Тольятти».

Отвечая на вопрос, почему изменились сроки ввода сооружения в эксплуатацию, врио губернатора подчеркнул, что при личном посещении объекта во время визита в Тольятти увидел — есть много замечаний, и их необходимо исправлять. Отдав должное строителям, которые существенно увеличили темпы работ, Вячеслав Федорищев сообщил, что открытие — дело самого ближайшего будущего, «нескольких недель».

— Но открытие моста и запуск движения — это первый шаг. Дальше необходимо работать над инфраструктурой — заправочные станции, обеспечение бесперебойной связи. Всё это там есть, но нужно больше. Ко мне поступило много обращений по съездам с трассы, которые должны разгрузить некоторые магистрали — они будут работать вместе с этой дорогой. Но могу заявить, как непосредственный куратор проекта, работа близится к своему логическому завершению — открытию движения, — заявил глава региона.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области