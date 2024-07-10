     Версия для слабовидящих
    Поиск

    В Самарской области клещи покусали 1 880 человек

    10.07.2024

    252

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самарской области клещи покусали 1 880 человек

    С начала сезона от клещей пострадали 1 880 жителей региона, среди них 532 ребенка. Об этом сообщили специалисты областного управления Роспотребнадзора.

    На клещевой энцефалит проверили 1 846 членистоногих, снятых с людей. В 22 из них нашли антиген этого вируса, что составило 1,1 %. 

    На бореллиоз проверили 1 816 клещей – ДНК возбудителя нашли в 77 экземплярах (4,2 %).

    С начала года прививку против клещевого вирусного энцефалита сделали 11 087 человек.

    Для предотвращения укусов и предупреждения заражения инфекционными заболеваниями, передающимися клещами, обработали территории общей площадью 3 734,5 га.

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате 
    В субботу, 13 июля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП — 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате. Как сообщает […]

    Новости

    Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает день рождения  
    В воскресенье, 14 июля, глава региона Вячеслав Федорищев отмечает 35-летний юбилей. Напомним, его назначил на должность в конце мая президент России Владимир Путин. […]

    Новости

    Самарцы оценили идеальный отпуск в 172 тысячи рублей на одного человека
    Жители Самары рассказали, сколько стоит идеальный отпуск. По их мнению, он бы обошелся бы в 172 тысячи рублей на одного […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации