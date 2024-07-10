В Самарской области клещи покусали 1 880 человек

С начала сезона от клещей пострадали 1 880 жителей региона, среди них 532 ребенка. Об этом сообщили специалисты областного управления Роспотребнадзора.

На клещевой энцефалит проверили 1 846 членистоногих, снятых с людей. В 22 из них нашли антиген этого вируса, что составило 1,1 %.

На бореллиоз проверили 1 816 клещей – ДНК возбудителя нашли в 77 экземплярах (4,2 %).

С начала года прививку против клещевого вирусного энцефалита сделали 11 087 человек.

Для предотвращения укусов и предупреждения заражения инфекционными заболеваниями, передающимися клещами, обработали территории общей площадью 3 734,5 га.