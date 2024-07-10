     Версия для слабовидящих
    Поиск

    Самарский центр беспилотных авиасистем прошел аккредитацию Минпромторга РФ

    10.07.2024

    218

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарский центр беспилотных авиасистем прошел аккредитацию Минпромторга РФ

    В Минпромторге России подписали приказ о прохождении аккредитации центра разработок, испытаний и производства в сфере беспилотных авиасистем (БАС) Самарской области.

    Учреждение одним из первых в стране прошло аккредитацию и получило официальный статус научно-производственного центра (НПЦ) в области развития технологий БАС.

    Как сообщили в пресс-службе минэкономразвития Самарской области, запуск НПЦ станет одним из ключевых этапов развития кластера беспилотной авиации в регионе. Статус резидента позволит использовать инфраструктуру инвестиционных площадок региона и привлекать меры господдержки.

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате 
    В субботу, 13 июля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП — 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате. Как сообщает […]

    Новости

    Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает день рождения  
    В воскресенье, 14 июля, глава региона Вячеслав Федорищев отмечает 35-летний юбилей. Напомним, его назначил на должность в конце мая президент России Владимир Путин. […]

    Новости

    Самарцы оценили идеальный отпуск в 172 тысячи рублей на одного человека
    Жители Самары рассказали, сколько стоит идеальный отпуск. По их мнению, он бы обошелся бы в 172 тысячи рублей на одного […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации