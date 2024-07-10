Самарский центр беспилотных авиасистем прошел аккредитацию Минпромторга РФ

В Минпромторге России подписали приказ о прохождении аккредитации центра разработок, испытаний и производства в сфере беспилотных авиасистем (БАС) Самарской области.

Учреждение одним из первых в стране прошло аккредитацию и получило официальный статус научно-производственного центра (НПЦ) в области развития технологий БАС.

Как сообщили в пресс-службе минэкономразвития Самарской области, запуск НПЦ станет одним из ключевых этапов развития кластера беспилотной авиации в регионе. Статус резидента позволит использовать инфраструктуру инвестиционных площадок региона и привлекать меры господдержки.