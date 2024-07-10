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    Новым гендиректором корпорации развития Самарской области стал выходец из Тулы

    10.07.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Новым гендиректором корпорации развития Самарской области стал выходец из Тулы

    Во вторник, 9 июля, врио губернатора Вячеслав Федорищев представил нового гендиректора корпорации развития региона – им стал Иван Манаев. Ранее он руководил инвестиционным направлением корпорации развития Тульской области.

    Как написал глава региона в своем телеграм-канале, с сентября КРСО начнет работать по принципу «единого окна». Таким образом поддержку окажут компаниям на разных этапах становления.

    Ранее, как писала «Самарская газета», Вячеслав Федорищев также представил нового помощника губернатора по урбанистике. Им стала Анастасия Сорокина – архитектор-реставратор из Тулы, которая ранее занималась проектом благоустройства набережной города.

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