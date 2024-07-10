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    В Самарской области за месяц спрос на новых сотрудников вырос на 20 %

    10.07.2024

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    В Самарской области за месяц спрос на новых сотрудников вырос на 20 %

    За месяц в регионе на 20 % выросло число вакансий, размещенных компаниями-работодателями из бизнес-сферы и госструктур. Об этом свидетельствуют результаты исследования одного из сервисов по трудоустройству.

    По сравнению с началом лета прошлого года вырос спрос на работников в следующих сферах: наука и образование (61 %), розничная торговля (50 %), медицина (32 %) и туризм (31 %).

    Также увеличилось число вакансий для представителей сферы производства (24 %), продажников (21 %), маркетологов (18 %), юристов, финансистов, IT-специалистов (17 %) и рабочего персонала (13 %).

    Снизился спрос на работников в сферах транспорта (-7% новых вакансий), безопасности (-7 %), административного персонала (-3 %) и инвестиций (-2 %).

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