В Самаре из-за неисправности экстренно приземлился самолет из Антальи

Во вторник, 9 июля, около 22:00 в Курумоче экстренно приземлился самолет, следовавший из Антальи в Казань. Причиной стала техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На борту находились десять членов экипажа и 339 пассажиров. Самолет отстранили от эксплуатации до выяснения обстоятельств случившегося. Это привело к задержке рейсов по маршрутам Анталья – Москва, Казань – Анталья.

Сотрудники надзорного ведомства проверят исполнение законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей.