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    В Самаре из-за неисправности экстренно приземлился самолет из Антальи

    10.07.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре из-за неисправности экстренно приземлился самолет из Антальи

    Во вторник, 9 июля, около 22:00 в Курумоче экстренно приземлился самолет, следовавший из Антальи в Казань. Причиной стала техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

    На борту находились десять членов экипажа и 339 пассажиров. Самолет отстранили от эксплуатации до выяснения обстоятельств случившегося. Это привело к задержке рейсов по маршрутам Анталья – Москва, Казань – Анталья.

    Сотрудники надзорного ведомства проверят исполнение законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей.

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