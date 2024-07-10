В Самаре фирму оштрафовали за срыв ремонта пищеблока в школе № 154

Прокуратура Промышленного района провела проверку, по результатам которой оштрафовали фирму-подрядчика за срыв ремонта пищеблока в школе № 154. Контракт заключили в мае прошлого года. Срок окончания работ назначили на середину августа, однако к началу занятий их не завершили.

В итоге руководство школы в одностороннем порядке расторгло контракт. В январе этого года компанию, не выполнившую обязательства по ремонту, включили в реестр недобросовестных поставщиков.

Также против фирмы завели дело об административном правонарушении и присудили штраф в размере 91 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.