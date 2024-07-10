     Версия для слабовидящих
    Поиск

    В Самаре фирму оштрафовали за срыв ремонта пищеблока в школе № 154

    10.07.2024

    282

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре фирму оштрафовали за срыв ремонта пищеблока в школе № 154

    Прокуратура Промышленного района провела проверку, по результатам которой оштрафовали фирму-подрядчика за срыв ремонта пищеблока в школе № 154. Контракт заключили в мае прошлого года. Срок окончания работ назначили на середину августа, однако к началу занятий их не завершили.

    В итоге руководство школы в одностороннем порядке расторгло контракт. В январе этого года компанию, не выполнившую обязательства по ремонту, включили в реестр недобросовестных поставщиков.

    Также против фирмы завели дело об административном правонарушении и присудили штраф в размере 91 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате 
    В субботу, 13 июля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП — 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате. Как сообщает […]

    Новости

    Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает день рождения  
    В воскресенье, 14 июля, глава региона Вячеслав Федорищев отмечает 35-летний юбилей. Напомним, его назначил на должность в конце мая президент России Владимир Путин. […]

    Новости

    Самарцы оценили идеальный отпуск в 172 тысячи рублей на одного человека
    Жители Самары рассказали, сколько стоит идеальный отпуск. По их мнению, он бы обошелся бы в 172 тысячи рублей на одного […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации