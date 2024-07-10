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    В Самарской области задержали водителя катера, перевозившего много пассажиров

    10.07.2024

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    В Самарской области задержали водителя катера, перевозившего много пассажиров

    Сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратурой вместе с областным центром ГИМС ГУ МЧС, Средневолжским ЛУ МВД России на транспорте и региональным управлением Росгвардии провели рейд. Во время него задержали мужчину, который перевозил 54 человека при норме 12.

    Также среди других нарушений — отсутствие технического освидетельствования маломерного судна, лицензии и необходимого количества спасательных жилетов.

    Судоводителя задержали, проводится проверка. Судно изъяли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

    Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

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