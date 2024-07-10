В Самарской области задержали водителя катера, перевозившего много пассажиров

Сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратурой вместе с областным центром ГИМС ГУ МЧС, Средневолжским ЛУ МВД России на транспорте и региональным управлением Росгвардии провели рейд. Во время него задержали мужчину, который перевозил 54 человека при норме 12.

Также среди других нарушений — отсутствие технического освидетельствования маломерного судна, лицензии и необходимого количества спасательных жилетов.

Судоводителя задержали, проводится проверка. Судно изъяли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области