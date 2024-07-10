Для самарских эндокринологических центров купят современное оборудование

В регионе идут работы по созданию двух эндокринологических центров – на базе больницы имени Середавина и тольяттинской горбольницы № 1. Их оснастят современным оборудованием, которое приобретут за счет средств областного бюджета.

По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на развитие системы здравоохранения дополнительно направили более 4,5 млрд рублей. Деньги пойдут на строительство новых больниц, оснащение учреждений оборудованием, закупку лекарств для отдельных категорий граждан и др.

– В рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» мы расширяем возможности оказания медпомощи. Благодаря дополнительным средствам, выделенным из регионального бюджета, мы оснастим два региональных эндокринологических центра новым оборудованием, включая офтальмологическое оборудование для диагностики и лечения ретинопатии, оборудование для наблюдения пациентов с диабетической стопой, а также другое эндокринологическое оборудование, – рассказала руководитель управления организации скорой и специализированной медпомощи областного минздрава Галина Черногаева.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, в современных условиях помощь получат более 36 тысяч человек в больнице имени Середавина и более 33 тысяч человек – в больнице № 1 Тольятти.

– Открытие регионального эндокринологического центра на базе областной больницы – важный шаг в совершенствовании медпомощи пациентам с эндокринными заболеваниями. На фоне хронической гипергликемии – повышенного сахара в крови – страдают все системы организма, в первую очередь сосуды. Могут развиться такие тяжелые осложнения, как диабетическая ретинопатия, диабетическая нефропатия, поражение сосудов нижних конечностей и др. На базе нашего центра проходят консультации врача-эндокринолога. В дальнейшем организуют работу офтальмолога, нефролога, сосудистого хирурга, кардиолога и других специалистов. Пациенты получат комплексную диагностику и лечение, – отметила заведующая эндокринологическим отделением, руководитель центра больницы имени Середавина Галина Середина.