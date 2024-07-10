В Самаре осудили серийного телефонного мошенника

В Самаре вынесли приговор мужчине, который совершил несколько телефонных мошенничеств. Он похитил у 22 граждан 235 тысяч рублей, сообщает региональная прокуратура.

Ранее судимый мужчина с января по июль 2018 года рассылал сообщения на случайные номера с информацией о списании средств со счета. Люди перезванивали по указанному в смс номеру и переводили лжесотруднику банка деньги.

Подсудимый вину в совершении преступлений не признал. Он сообщил, что поступившие на его счет средства снимал по просьбе знакомого, с которым ранее отбывал наказание, и передавал другим.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.