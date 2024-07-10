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    Самарские вузы вошли в федеральный рейтинг по размеру зарплат выпускников в правовой сфере

    10.07.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Самарские вузы вошли в федеральный рейтинг по размеру зарплат выпускников в правовой сфере

    Аналитики сервиса по поиску работу составили рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2018 – 2023 годов, работающих в правовой сфере. В топ вошли два самарских университета.

    Самарский университет занял 12 место. Средняя зарплата выпускников-юристов составила 97 000 рублей в месяц, увеличившись с прошлого года на 12 000. 80 % выпускников остаются работать в Самаре.

    Самарский экономический университет – на 17 месте. За год зарплаты выпускников выросли на 5 000 рублей, до 85 000 в месяц. 76 % выпускников остались работать в городе.

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