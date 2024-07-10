В Самаре отремонтируют особняк Неронова

В Самаре объявили конкурс на выбор подрядчика, который выполнит проект восстановления особняка Неронова на улице Алексея Толстого, 39/19. Об этом сообщил депутат госдумы Александр Хинштейн.

Здание было построено в 1840 году. Его площадь составляет более двух тысяч кв. метров. Одно время в эвакуации там жила семья Сталина. Особняк много лет был бесхозным, находился в аварийном состоянии.

После реставрации в здании откроется новое отделение почтовой связи, кадровый центр, а также филиал Центрального музея связи имени А.С. Попова.

Проект и последующую реставрацию здания выполнят за счет средств «Почты России, в уставный капитал которого особняк перешел в феврале этого года. Регион берет на себя затраты по подведению коммуникаций к объекту, сообщил руководитель области Вячеслав Федорищев.

Проект реставрации планируют выполнить в 2025 году, восстановить особняк Неронова — до конца 2026 года.