Елена Лапушкина вручила многодетной семье сертификат на улучшение жилищных условий

В понедельник, 8 июля, в День семьи, любви и верности, глава Самары Елена Лапушкина вручила сертификат на улучшение жилищных условий многодетной семье Пономаревых. Супруги Алексей и Татьяна воспитывают пятерых детей – трех мальчиков и двух девочек.

Находясь в декретном отпуске, Татьяна полностью посвящает себя близким. Глава семьи же сейчас выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

– Семья – неиссякаемый источник душевного тепла и доброты, – обратилась к Пономаревым глава Самары. – В окружении своих родных и близких мы особенно чувствуем, как важны для нас простые человеческие радости: спокойствие и уют, уважение и уверенность друг в друге, понимание и поддержка. Поздравляю вас с этим замечательным праздником – Днем семьи, любви и верности. Я искренне надеюсь, что с нашей помощью вы сможете позволить себе новое, более просторное жилье для вашей замечательной, крепкой семьи!

Как сообщает пресс-служба городской администрации, после вручения сертификатов и подарков Елена Лапушкина в дружественной и теплой обстановке пообщалась с семьей. Татьяна Пономарева рассказала о своих планах, о том, как дела у ее мужа, чем занимаются дети, а также поблагодарила за оказанную поддержку и заботу.

– Мы были в восторге, когда узнали, что нам окажут поддержку. Не верится, что это случилось так скоро. Мы уже подобрали новое жилье, выбрали наш родной Кировский район. Лично мои представления о новом жилье такие: тепло, светло, уютно. Это главные критерии. Вблизи нашего нового дома есть и детские площадки, и садик, и школа, даже не одна. В районе прекрасная инфраструктура, и мы довольны, – рассказала главе города Татьяна Пономарева.

Как отметила руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары Ольга Слесарева, программа, которая предусматривает выделение единовременной выплаты на приобретение жилья, появилась в 2019 году по инициативе главы города Елены Лапушкиной.

– Это специальная субсидия из городского бюджета, которая помогает многодетным родителям улучшать свои жилищные условия. В этом году, который объявлен президентом Владимиром Путиным Годом семьи, выплату получат сразу четыре многодетные семьи – отметила она.

На выделенные суммы жители города приобретут квартиру или частный дом на территории Самары. За четыре предыдущих года свои жилищные условия улучшили восемь многодетных семей.