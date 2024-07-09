Семья из Самарской области вошла в число победителей конкурса «Это у нас семейное»

В понедельник, 8 июля, в День любви, семьи и верности прошел финал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победителями стали 32 команды, в их числе семья Бербасовых, Бочковых из Самарской области.

А это 11 участников – мама Татьяна и папа Ярослав, их сын Владимир, дедушка Игорь Александрович и бабушка Елена Петровна, родственница Татьяна с детьми Павлом, Ольгой, Семеном, а также сестра папы Лада.

Папа Ярослав – ведущий инженер ПАО «Промсвязьбанк», мама – ассистент СамГТУ. Сестра Ярослава Лада – активная участница проектов платформы «Россия – страна возможностей».

– Победа – яркое событие для нашей семьи. Мы верили и надеялись до последнего. Мы испытали восторг и чувство благодарности. Это самое, наверное, главное, – чувство благодарности. Конечно, мы благодарны нашему президенту РФ, Владимиру Путину, который был инициатором этого конкурса, ко всем людям, причастным к его созданию, к разработке заданий, оценке заданий, подведению итогов. Всем огромное спасибо. И конечно каждый из нас говорит друг другу «спасибо» за участие, за то, что мы были рядом, за то, как мы друг друга поддерживали, – поделилась семейная команда Бербасовых, Бочковых после награждения.

Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, в финале конкурса собрались 300 семей из 83 российских регионов и Республики Казахстан. К участникам обратился первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который рассказал о поручении главы государства сделать конкурс «Это у нас семейное» ежегодным.

– Вы все – победители, потому что самая главная награда – это счастье и любовь, которые царят в ваших семьях. Мы видим, что взаимоуважение, любовь, бережное отношение к друг другу, сохранение традиций, уважение к старшим поколениям и забота о младших у вас передаются из поколения в поколение, – заявил он.

Будучи председателем Наблюдательного совета, Сергей Кириенко отметил, что в финале несколько семей набрали одинаковое количество баллов. Поэтому в первом сезоне конкурса определили не 30, а 32 команды победителей, в составе которых 227 человек.

Cреди них 89 детей, 70 родителей, 40 представителей поколения бабушек и дедушек, трое прабабушек и прадедушек. Самым юным победителям по пять лет, а самому взрослому – 79 лет. Средний возраст детей – 13 лет, родителей – 41 год, бабушек и дедушек – 63 года, прабабушек и прадедушек – 74 года. Самые многодетные родители воспитывают 17 детей, а самый большой стаж в браке участников составляет 55 лет. Все команды получили сертификаты на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Награждая команды победителей, зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова напомнила, что семейные проекты влияют на развитие общества и государства.

– Не так важно, кто сегодня победит, главное, что вы встретились и подружились, молодые учились у взрослых, а взрослые – у молодых. Вы открывали в себе те качества, о которых не задумывались. Некоторые делегаты сегодня встретились с идейным вдохновителем конкурса «Это у нас семейное» – президентом России Владимиром Путиным. Эти семьи говорили, что они простые, но это совершенно не так. Вы все индивидуальные, вместе вы стали мощной движущей силой. Вы причастны к тем решениям, которые сегодня в поддержку семьи принял президент. Вы являетесь основой нашей страны, благодаря вашим традициям она сильная и независимая и показывает всему миру, как жить и развиваться. Спасибо и в добрый путь, – сказала она.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка, член Наблюдательного совета конкурса Мария Львова-Белова поделилась опытом участия в проектах АНО «Россия – страна возможностей».

– Я поздравляю вас с праздником – Днем семьи, любви и верности! Когда я участвовала в конкурсе «Лидеры России» – я сама выросла в многодетной семье и сейчас мама большой семьи – мне всегда хотелось, чтобы рядом были мои близкие, чтобы они могли разделить со мной радость соревнований, нового общения, знакомств. Сегодня я поняла, что моя мечта сбылась, и что вы проживаете это все вместе. Вы не просто участвуете в конкурсе, а делаете великое дело – мотивируете, вдохновляете россиян на создание крепких, больших, многопоколенческих семей, и это самое главное, – отметила она.

В итоговый день для участников подготовили образовательную и развлекательную программу. С Международной космической станции видеообращение прислали Герой России, командир отряда Роскосмоса Олег Кононенко и космонавты Олег Чуб и Александр Гребенкин. Они показали десять гербов, придуманных семьями в ходе дистанционного этапа, и поблагодарили конкурсантов за их труд.

– Скоро эти гербы вернутся домой и будут напоминать, что сила вашего рода и вашей семьи безгранична. Больше времени проводите со своими близкими, пусть в вашем доме царят мир и любовь, – добавили космонавты.

Также состоялись встречи со звездными гостями. Продюсер Яна Рудковская и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, тренер и основатель академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Евгений Плющенко приехали со старшим сыном Александром. Они ответили на вопросы конкурсантов, рассказали, в чем секрет семейного счастья и какие качества они прививают своим детям.

Член Наблюдательного совета, генеральный директор, соучредитель лейбла Black Star Inc. Павел Курьянов поделился своим опытом семейной жизни.

В ходе четырех дней финала работал стенд семейного сообщества Движения Первых «Родные-Любимые». Там провели мастер-класс по бисероплетению, встречи с активными семьями, а также защиты проектов.

Специальный конкурсный трек «Родные-Любимые» прошел при поддержке Движения Первых и объединил полторы тысячи семейных сообществ. Всего к нему присоединились более 10 тысяч человек из 80 регионов России и девять стран мира.

Победителями трека стали 100 человек в составе семейных команд. Их наградили сертификатами на путешествие и памятными призами.

Все 300 семей – финалистов конкурса отправятся в семейные поездки по стране от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

По итогам полуфиналов девять семей получили спецпризы, а команды Глебец, Макаровых; Хасановых и Жексибаевых, Юдиных стали самыми добрыми семьями страны и прошли в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ в специальной номинации «Добрая семья года».

За успешное выполнение заданий мини-курса «История моего Рода» от партнера конкурса, института современной психологии и родологии семья Кравцовых, Тертышных получила автомобиль «Нива».

Как ранее писала «Самарская газета», инициатива создания конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал президент России Владимир Путин. 1 сентября прошлого года глава государства объявил о запуске проекта «Это у нас семейное».

Конкурс самым массовым и народным проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Заявки на участие подали 587 250 человек из 102 735 семейных команд из 89 регионов России.

Фото обложки: архив «СГ»