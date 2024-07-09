Самарским супружеским парам вручили заслуженные медали

В нашем регионе проживает немало супружеских пар, которые вместе прошли долгий путь, воспитали детей достойными гражданами общества и остаются вместе на протяжении многих лет. 8 июля, в День семьи, любви и верности, во Дворце бракосочетания состоялась торжественная церемония, на которой чествовали таких людей. 14 пар были награждены медалями «За любовь и верность». В их числе супруги, прожившие в браке более 50 лет, семьи участников СВО, многодетные и приемные семьи, трудовые династии.

— Хочу поблагодарить за такую приятную и важную награду. Наша семья небольшая, но очень крепкая. Осознание надежного тыла позволило мне более полувека проработать в ПАО «Кузнецов», где я мог самоотверженно отдаваться труду, укрепляя обороноспособность нашей страны. Хочу пожелать старшему поколению долгой совместной жизни, молодым — нежной и большой любви, а работникам ЗАГСа — регистрировать как можно больше семейных пар, — сказал лауреат губернаторской премии в области науки и техники Сергей Олексийко. Они с женой Светланой заключили брак в 1968 году, 56 лет назад. Супруга посвятила свой трудовой путь медицине, став врачом.

55 лет в этом году исполнится браку семьи Бабановых. Анатолий и Наталья стали основоположниками династии врачей, награждены почетными грамотами и ведомственными медалями. Изумрудную свадьбу они отметят в конце июля.

— Мы всегда увлеченно трудились на благо страны. Наш общий семейный врачебный стаж, включая годы, которые проработали в медицине дети и зять, — 135 лет! Сейчас эстафету принимают внуки, они учатся в медуниверситете, — прокомментировала Наталья Бабанова.

Затем на сцену поднялись более молодые супруги. Они рассказали о своих семьях. В одной муж недавно вернулся из зоны СВО, другая воспитывает двоих приемных детей.

Участники церемонии отметили, что семья — это не просто основа государства и общества. Она дает человеку опору и поддержку, дарит счастье материнства и отцовства, формирует характер и жизненные ценности ребенка. Счастливая, крепкая и дружная семья — основа успеха и процветания России.

Завершилась церемония награждения гимном семье в исполнении самарских вокальных коллективов и вручением букетов из ромашек — символа праздника.

Также в этот день молодым парам по традиции была предоставлена возможность зарегистрировать брак в необычном романтичном месте. Учитывая пожелания женихов и невест, управлением ЗАГС Самарской области в качестве площадки для торжественных церемоний была выбрана Вертолетная площадка. В День любви, семьи и верности здесь заключила брак 21 пара.