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    На станции «Волжская Жемчужина» появятся качели и новая зона отдыха

    09.07.2024

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    На станции «Волжская Жемчужина» появятся качели и новая зона отдыха

    В Самарской области на туристической ж/д станции «Волжская Жемчужина» появятся качели и обзорная беседка. Также там обустроят велопарковку, зону отдыха с палатками и организуют водоснабжение, сообщает пресс-служба КбшЖД.

    Летом на платформе разместили лежаки для отдыха, а зимой работает каток. С мая по октябрь на прилегающей территории проводят фотосессии, различные мероприятия.

    Напомним, железнодорожная станция «Волжская Жемчужина» открылась в конце июня 2023 года. Остановку с видом на Жигулевские горы сделали в преддверии юбилейного 50-го Грушинского фестиваля, она вошла в маршрут туристического ретросостава «Грушинский экспресс». Позже на «Волжской жемчужине» стали останавливаться поезда, курсирующие по маршруту Самара – Тольятти.

    Фото: КбшЖД

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