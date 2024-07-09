С 1 сентября в Самарской области введут новый норматив по вывозу ТКО для собственников ИЖС

Региональный департамент ценового и тарифного регулирования подготовил проект приказа о перерасчете нормативов за вывоз мусора. В городах сейчас плату начисляют из расчета квадратных метров жилья, а в сельской местности – исходя из количества проживающих. С 1 сентября норматив для горожан — собственников индивидуальных жилищных строений — изменят.

В документе указано, что для индивидуальных домов на территории городов области применят следующий норматив: 1,95 кубометров в год на одного человека.

В будущем планируется рассчитывать норматив для многоквартирных домов также, исходя из количества проживающих.

Работу в этом направлении поручил провести глава региона Вячеслав Федорищев. Она станет частью «мусорной реформы» в области.

Как ранее писала «Самарская газета», работу в этом направлении поручил провести глава региона Вячеслав Федорищев. Она станет частью «мусорной реформы» в области.