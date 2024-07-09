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    В Самаре в горевшей квартире на Мехзаводе погибла женщина

    09.07.2024

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    В Самаре в горевшей квартире на Мехзаводе погибла женщина

    В Красноглинском районе Самары в поселке Мехзавод 8 июля в 18:51 произошел пожар. В горевшей квартире в доме №9 погибла 43-летняя женщина, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

    Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пожару присвоили ранг 1-БИС. Из подъезда эвакуировали 20 человек.

    В 19:34 пожар ликвидировали. С огнем боролись 28 специалистов, которые задействовали 7 единиц техники.

    Фото: скрин с видео телеграм-канала «Самара с огоньком»

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