Молодые самарские предприниматели смогут получить до 500 тысяч рублей на развитие своего дела

В Самарской области реализуется образовательная программа для молодежи «Ты предприниматель». Акселератор направлен на повышение бизнес-компетенций инициативных людей, у которых уже есть свое дело и имеются планы по его развитию. Организатором выступает региональное министерство экономического развития и инвестиций.

Программа реализуется в рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ее выпускники смогут принять участие в конкурсе грантов и получить до 500 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. Эти средства можно будет потратить на аренду помещений, закупку оборудования и материалов, продвижение товаров и услуг и даже приобретение транспорта, за исключением легковых автомобилей.

Обучающий курс будет проходить в гибридном формате — дистанционно и на площадке регионального центра «Мой бизнес». Участники освоят теоретический материал и поработают с опытными наставниками.

— Обучение рассчитано на три недели. За это время слушатели получат знания, которые необходимы, чтобы сориентироваться на первом этапе ведения бизнеса. Это касается вопросов, связанных с налогообложением, построением финансовой модели, расчетом стоимости продукции, формированием команды, маркетингом, — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Участник программы Кирилл Фролов открывает в Самаре зал-фотостудию для интерьерной съемки. В планах молодого человека — создать сеть подобных помещений по всему городу. По словам предпринимателя, он участвует в программе ради новых знаний. Обучение помогает поверить в свои силы, появляется больше стимулов для продвижения своего дела.

Предприниматель Константин Дудка занимается благоустройством.

— Я благодарен за возможность познакомиться с единомышленниками, пообщаться с более опытными людьми, задать им вопросы по интересующим меня темам, — пояснил Константин.

Василий Акстына всегда хотел основать собственную строительную компанию. Свой трудовой путь молодой человек начал с должности продавца-консультанта в крупном строительном магазине. Там он не только приобрел необходимые знания о материалах, но и освоил основы ремонтного дела. А потом встал на учет в центр занятости населения, узнал о программе поддержки предпринимателей и понял, что это реальный шанс воплотить свою мечту в жизнь. Василий успешно защитил проект по ремонту жилых и нежилых помещений, в рамках программы по открытию собственного дела получил финансовую поддержку в размере 100 тысяч рублей. На эти деньги приобрел рабочий инструмент и стеллажи для его хранения. Первым объектом Василия стала однокомнатная квартира. Мастер выполнил ремонт «под ключ», клиент остался очень доволен результатом. Теперь на услуги Василия плотная запись на год вперед. Успешный предприниматель планирует расширить бизнес и открыть собственное дело.

В этом году на участие в образовательной программе поступило более 200 заявок.

— Уверен, что обучение и участие в конкурсе грантов для многих станут настоящим бизнес-трамплином, — отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.