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    Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии июля в Самаре

    09.07.2024

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии июля в Самаре

    В Самаре в июле больше всего готовы платить директору ресторана — до 140 тысяч рублей, сообщает сервис по поиску работы.

    На втором месте — вакансия обработчика искусственного камня, которую предлагает мебельная компания полного цикла с собственным производством. Кандидату обещают зарплату от 130 до 180 тысяч рублей.

    Третью позицию заняла вакансия механика по обслуживанию строительной техники. Будущий работник при гибком графике может получать до 130 тысяч рублей.

    Также в топе – специальность инженера-конструктора. Работодатель, который специализируется на строительстве алюминиевых катеров премиального класса, готов давать зарплату от 100 тысяч рублей.

    Замыкает рейтинг вакансия производителя работ в строительной компании. Ему предлагают оплату от 95 тысяч рублей.

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