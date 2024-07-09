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    Сотрудники Росгвардии спасли жизнь мужчине на самарской набережной

    09.07.2024

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Сотрудники Росгвардии спасли жизнь мужчине на самарской набережной

    Сотрудники Росгвардии во время обхода набережной спасли мужчину, истекавшего кровью. Он лежал на обочине и уже не подавал признаков жизни, но патрульным удалось привести его в чувство.

    Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Самарской области, старшина Алексей Санников оповестил дежурную часть и вызывал медиков, а старший сержант Шерзода Гоппоров с помощью жгута остановил кровотечение, а затем наложил на раны повязки.

    До приезда скорой помощи они следили за самочувствием пострадавшего. Мужчина пришел в сознание, и его передали медработникам.

    По словам медиков, грамотные действия росгвардейцев спасли жизнь пострадавшему.  Сейчас решают вопрос о поощрении сотрудников.

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