Сотрудники Росгвардии спасли жизнь мужчине на самарской набережной

Сотрудники Росгвардии во время обхода набережной спасли мужчину, истекавшего кровью. Он лежал на обочине и уже не подавал признаков жизни, но патрульным удалось привести его в чувство.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Самарской области, старшина Алексей Санников оповестил дежурную часть и вызывал медиков, а старший сержант Шерзода Гоппоров с помощью жгута остановил кровотечение, а затем наложил на раны повязки.

До приезда скорой помощи они следили за самочувствием пострадавшего. Мужчина пришел в сознание, и его передали медработникам.

По словам медиков, грамотные действия росгвардейцев спасли жизнь пострадавшему. Сейчас решают вопрос о поощрении сотрудников.