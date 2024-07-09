Самарские врачи спасли от ампутации ноги 15-летнюю девочку

Врачи Клиник самарского медуниверситета провели 15-летней девочке поэтапную коррекцию длины ноги. Одна ее конечность была короче другой на 17 см, сообщает пресс-служба СамГМУ.

У нее был врожденный порок развития — малоберцовая гемимиелия. При этом состоянии кость недоразвита или отсутствует полностью: это приводит к деформациям голени, стопы и коленного сустава. Часто при таком пороке пациентам ампутируют ногу и ставят протез.

Девочка к своим годам уже перенесла 10 операций. Она носила индивидуально изготовленную ортопедическую обувь с большой платформой.

— Коррекцию длины конечности мы выполняли в два этапа, — рассказал врач детского травматолого-ортопедического отделения Клиник СамГМУ Никита Лихолатов. — На первом этапе с применением методики Илизарова в аппарате внешней фиксации (АВФ) достигли удлинения конечности на 8 сантиметров. Очень приятно было наблюдать, как с течением времени уменьшается высота платформы ортопедического ботинка. Вторым этапом мы также удлинили голень с применением той же методики еще на 7 сантиметров.

Сейчас длина второй ноги пациентки всего на 2 см меньше другой. Такую разницу можно скорректировать небольшой платформой или индивидуальной ортопедической стелькой. Лечение продолжалось чуть больше года. Во время коррекции девушка могла передвигаться с полной опорой на ноги.

Фото: СамГМУ