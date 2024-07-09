Директор самарского лицея «Престиж» стал финалистом Всероссийского профессионального конкурса

09.07.2024
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Директор самарского лицея «Престиж» Алексей Атапин прошел в финал конкурса «Директор года России»-2024. Вместе с другими участниками, попавшими в заключительный этап, он продемонстрировал свои управленческие компетенции и представил на суд экспертов мотивационные письма.
Как сообщает пресс-служба регионального минобра, в финал вышли 30 директоров из 21 региона России. Осенью конкурсантов ждут испытания заключительного этапа:
Фото обложки: пресс-служба минобра Самарской области
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