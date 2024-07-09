     Версия для слабовидящих
    Поиск

    Директор самарского лицея «Престиж» стал финалистом Всероссийского профессионального конкурса

    09.07.2024

    214

    Автор:

    Директор самарского лицея «Престиж» стал финалистом Всероссийского профессионального конкурса

    Директор самарского лицея «Престиж» Алексей Атапин прошел в финал конкурса «Директор года России»-2024. Вместе с другими участниками, попавшими в заключительный этап, он продемонстрировал свои управленческие компетенции и представил на суд экспертов мотивационные письма.

    Как сообщает пресс-служба регионального минобра, в финал вышли 30 директоров из 21 региона России. Осенью конкурсантов ждут испытания заключительного этапа:

    • «Траектория движения»
    • «ЗА и ПРОТИВ»;
    • «Мастер-класс»;
    • «Брифинг»;
    • «Блицтурнир».

    Фото обложки: пресс-служба минобра Самарской области

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате 
    В субботу, 13 июля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП — 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате. Как сообщает […]

    Новости

    Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает день рождения  
    В воскресенье, 14 июля, глава региона Вячеслав Федорищев отмечает 35-летний юбилей. Напомним, его назначил на должность в конце мая президент России Владимир Путин. […]

    Новости

    Самарцы оценили идеальный отпуск в 172 тысячи рублей на одного человека
    Жители Самары рассказали, сколько стоит идеальный отпуск. По их мнению, он бы обошелся бы в 172 тысячи рублей на одного […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации