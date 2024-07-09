     Версия для слабовидящих
    Поиск

    В июне в самарский Росреестр поступило рекордное количество заявлений на регистрацию «долевок»

    09.07.2024

    376

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В июне в самарский Росреестр поступило рекордное количество заявлений на регистрацию «долевок»

    За прошлый месяц в самарский Росреестр поступило более тысячи заявления на регистрацию договора долевого участия (ДДУ). Это рекордный показатель продаж первичного жилья, начиная с этого года.  

    Речь идет в том числе про машино-места, кладовки и другие объекты долевого строительства.

    Вместе с тем в июне подали 1 087 договоров на госрегистрацию ДДУ в электронном виде. Это 93,2 % от количества всех поступивших заявлений, сообщает пресс-служба ведомства.

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате 
    В субботу, 13 июля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП — 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате. Как сообщает […]

    Новости

    Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает день рождения  
    В воскресенье, 14 июля, глава региона Вячеслав Федорищев отмечает 35-летний юбилей. Напомним, его назначил на должность в конце мая президент России Владимир Путин. […]

    Новости

    Самарцы оценили идеальный отпуск в 172 тысячи рублей на одного человека
    Жители Самары рассказали, сколько стоит идеальный отпуск. По их мнению, он бы обошелся бы в 172 тысячи рублей на одного […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации