В июне в самарский Росреестр поступило рекордное количество заявлений на регистрацию «долевок»

За прошлый месяц в самарский Росреестр поступило более тысячи заявления на регистрацию договора долевого участия (ДДУ). Это рекордный показатель продаж первичного жилья, начиная с этого года.

Речь идет в том числе про машино-места, кладовки и другие объекты долевого строительства.

Вместе с тем в июне подали 1 087 договоров на госрегистрацию ДДУ в электронном виде. Это 93,2 % от количества всех поступивших заявлений, сообщает пресс-служба ведомства.