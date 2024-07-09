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    Президент РФ поддержал идею сделать конкурс «Это у нас семейное» ежегодным

    09.07.2024

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Президент РФ поддержал идею сделать конкурс «Это у нас семейное» ежегодным

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать конкурс «Это у нас семейное» ежегодным.

    — Идея хорошая, постараемся так эту работу на будущее и организовать, — сказал глава государства на встрече с финалистами конкурса.

    Как ранее писала «Самарская газета», инициатива создания конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал президент России Владимир Путин. 1 сентября прошлого года глава государства объявил о запуске проекта «Это у нас семейное».

    Конкурс самым массовым и народным проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Заявки на участие подали 587 250 человек из 102 735 семейных команд из 89 регионов России. 300 команд, которые вышли в финал, получили в подарок путешествия. 30 семей-победителей конкурса наградили сертификатами номиналом пять миллионов рублей на улучшение жилья.

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