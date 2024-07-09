В Самарской области у 75 % молодых людей есть Пушкинская карта

В Самарской области у 75,4 % молодых людей есть Пушкинская карта, которая позволяет горожанам от 14 до 22 лет посещать мероприятия за счет госсредств. Такие данные сообщили на рабочем совещании регионального минкультуры.

Участники обсудили меры, которые помогут привлечь молодежь в учреждения культуры. Среди направлений работы — более тесное сотрудничество с учебными заведениями, разработка пакетных предложений (например, посещение театра и экскурсия по нему), подготовка специального репертуара для организации гастролей по области.

Также обсудили реализацию национального проекта «Культура». Так, в его рамках за последние 6 лет модернизировали 59 сельских домов культуры, детских школ искусств, музеев, театров, создали 32 модельные библиотеки. Новое современное оборудование поступило в 75 учреждений, из них 36 детских школ искусств, 21 музей, 5 театров, 13 кинозалов. В 2024 году идет капитальный ремонт в 11 муниципальных учреждениях культуры.