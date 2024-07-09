     Версия для слабовидящих
    Поиск

    Самарца оштрафовали за ложное сообщение о теракте на площади Куйбышева 

    09.07.2024

    236

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Самарца оштрафовали за ложное сообщение о теракте на площади Куйбышева 

    Самарский облсуд оставил без изменений приговор Красноглинского районного суда по делу жителя поселка Управленческий. Он заплатит 300 тысяч рублей за ложное сообщение о готовящемся теракте на площади Куйбышева.

    Как сообщает пресс-служба Самарского областного суда, 6 ноября прошлого года мужчина позвонил в службу «112» со словами «ждите теракт» на предстоящем Параде Памяти 7 ноября на площади Куйбышева.

    3 мая этого года Красноглинский районный суд Самары признал его виновным и назначил штраф в размере 300 тысяч рублей.

    Самарского облсуд, рассмотрев апелляцию и изучив материалы дела, оставил приговор без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате 
    В субботу, 13 июля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП — 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате. Как сообщает […]

    Новости

    Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает день рождения  
    В воскресенье, 14 июля, глава региона Вячеслав Федорищев отмечает 35-летний юбилей. Напомним, его назначил на должность в конце мая президент России Владимир Путин. […]

    Новости

    Самарцы оценили идеальный отпуск в 172 тысячи рублей на одного человека
    Жители Самары рассказали, сколько стоит идеальный отпуск. По их мнению, он бы обошелся бы в 172 тысячи рублей на одного […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации