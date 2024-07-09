Самарца оштрафовали за ложное сообщение о теракте на площади Куйбышева 

Самарский облсуд оставил без изменений приговор Красноглинского районного суда по делу жителя поселка Управленческий. Он заплатит 300 тысяч рублей за ложное сообщение о готовящемся теракте на площади Куйбышева.

Как сообщает пресс-служба Самарского областного суда, 6 ноября прошлого года мужчина позвонил в службу «112» со словами «ждите теракт» на предстоящем Параде Памяти 7 ноября на площади Куйбышева.

3 мая этого года Красноглинский районный суд Самары признал его виновным и назначил штраф в размере 300 тысяч рублей.

Самарского облсуд, рассмотрев апелляцию и изучив материалы дела, оставил приговор без изменения, а жалобу — без удовлетворения.