В Самарской области прошел финал спартакиады по современному пятиборью

С 4 по 7 июля в нашем регионе прошли финальные соревнования XII летней спартакиады учащихся России по современному пятиборью. Участниками стали 70 спортсменов в возрасте до 18 лет из 16 регионов России.

Победителями соревнований стали Юлия Боровкова из Москвы и Андрей Чижов из Санкт-Петербурга. Самарский спортсмен Александр Мараховский занял седьмое место. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

Финалы XII летней спартакиады разыгрывают в 51 виде спорта. Соревнования проходят с 23 мая по 5 сентября в 21 регионе страны.

В нашей области проходят финалы по современному пятиборью (в Самаре) и по гандболу (в Тольятти). Представители сборной нашего региона уже завоевали восемь медалей в трех видах спорта: всестилевом каратэ, греко-римской борьбе и тхэквондо (ВТФ).

Фото обложки: минспорта Самарской области