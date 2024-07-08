Самарская делегация участвует в выставке «ИННОПРОМ»

В Екатеринбурге стартовала 14-я международная промышленная выставка «ИННОПРОМ». Делегация из Самары готовится представить свои достижения и искать новые возможности для сотрудничества. Об этом сообщает департамент экономического развития, инвестиций и торговли горадминистрации.

В рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара» на 2024-2028 годы участие в выставке приняли городские компании, среди которых:

ООО «НПО «РУБИН»;

ООО «СТИЛОРК»;

ООО «МК Протон;

ООО «Ассоциация СИП»;

ООО «Медтехлинк-Самара»;

ООО «ТЕСВЕЛ»;

ООО «МЕТАЛЛКО»;

ООО «Скадо Проект»;

ООО ПРК «СТАС»;

АО «СМАРТС»;

ООО «АнтенМед»;

ОАО «Завод Продмаш».

Коллективный стенд Самары посетил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, врио вице-губернатора Антон Емельяненко и самарские производители обсудили долгосрочные планы развития промышленности с учетом представленных проектов.

Фото: t.me/derit_samara