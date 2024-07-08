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    Самарская делегация участвует в выставке «ИННОПРОМ»

    08.07.2024

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    Самарская делегация участвует в выставке "ИННОПРОМ"

    В Екатеринбурге стартовала 14-я международная промышленная выставка «ИННОПРОМ». Делегация из Самары готовится представить свои достижения и искать новые возможности для сотрудничества. Об этом сообщает департамент экономического развития, инвестиций и торговли горадминистрации.

    В рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара» на 2024-2028 годы участие в выставке приняли городские компании, среди которых:

    • ООО «НПО «РУБИН»;
    • ООО «СТИЛОРК»;
    • ООО «МК Протон;
    • ООО «Ассоциация СИП»;
    • ООО «Медтехлинк-Самара»;
    • ООО «ТЕСВЕЛ»;
    • ООО «МЕТАЛЛКО»;
    • ООО «Скадо Проект»;
    • ООО ПРК «СТАС»;
    • АО «СМАРТС»;
    • ООО «АнтенМед»;
    • ОАО «Завод Продмаш».

    Коллективный стенд Самары посетил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, врио вице-губернатора Антон Емельяненко и самарские производители обсудили долгосрочные планы развития промышленности с учетом представленных проектов.

    Фото: t.me/derit_samara

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