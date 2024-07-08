«Мы спасаем птенцов, которых нет»: в ЦВР «Крылатый» объяснили необходимость ремонта крыши

В Самаре в ЦВР «Крылатый» в конце июня начался капитальный ремонт кровли, который учреждению жизненно необходим. В центре обучаются 3000 детей, 56 из них в детском саду. Но долгожданные работы омрачились действиями со стороны зооактивистов. Они утверждают, что ремонт может навредить стрижам, живущим на крыше и требуют перенести ремонт на более поздний срок. Представители центра в свою очередь уверяют, что в образовательном учреждении не живут стрижи, а работы необходимо провести в срок, чтобы вовремя начать учебный процесс.

В понедельник, 8 июля, на место выехали представители департамента образования администрации Самары.

Заместитель руководителя ведомства Ольга Фурашова рассказала, что объект не раз проверяли на наличие животных.

— Перед тем как зайти на объект, его осмотрели специалисты. Они не обнаружили никаких признаков живых существ на крыше. Безусловно, важно соблюдать баланс между сохранением животного мира и проведением ремонтных работ в срок, поэтому мы уделяем пристальное внимание этой ситуации.

После обращений зооактивистов в соцсетях, специалисты снова выехали на место и осмотрели крышу. И в этот раз они ничего не обнаружили.

— Экоактивисты ставят практически ультиматийные условия о переносе срока ремонта, чего мы не можем сделать. Крыша ремонтируется в сухую погоду и мы обязаны начать учебный год вовремя, иначе дети не смогут ходить в детский сад, заниматься здесь в кружках, — заявил заместитель директора ЦВР «Крылатый» Игорь Христинин.

Жительница района Ольга Козлова водит ребенка в «Крылатый» уже пятый год:

— Мы спасаем птенцов, которых нет. Стрижи живут под крышей, поэтому на самой крыше, как утверждают зоозащитники, их быть не может, и фотографии центра это подтверждают.

Фотографии: Елизавета Прокопенкова