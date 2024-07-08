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    В Самаре пройдет Всероссийский трехдневный IT-фестиваль

    08.07.2024

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    В Самаре пройдет Всероссийский трехдневный IT-фестиваль

    С 12 по 14 июля в кемпинг-парке «Пискалы» в поселке Прибрежный пройдет Всероссийский фестиваль Volga IT Camp (16+). Мероприятие проводят с 2018 года при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области. Ежегодно участие в нем принимают ребята из Поволжья и других регионов.

    Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, в фестивале примут участие около 500 человек и 25 спикеров. В программе –  тематические лекции, мастер-классы по актуальным технологиям, спортивные игры и многое другое.

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