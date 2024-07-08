В Самаре пройдет Всероссийский трехдневный IT-фестиваль

С 12 по 14 июля в кемпинг-парке «Пискалы» в поселке Прибрежный пройдет Всероссийский фестиваль Volga IT Camp (16+). Мероприятие проводят с 2018 года при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области. Ежегодно участие в нем принимают ребята из Поволжья и других регионов.

Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, в фестивале примут участие около 500 человек и 25 спикеров. В программе – тематические лекции, мастер-классы по актуальным технологиям, спортивные игры и многое другое.