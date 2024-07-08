В Самаре на проезде Мальцева завершили фрезеровку старого дорожного покрытия

Проезд Мальцева в Советском районе Самары обновляют в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Он реализуется по решению президента России Владимира Путина. Протяженность ремонтируемого отрезка в границах Заводского шоссе и улицы Прожекторной составляет 1,3 км. Здесь ездит общественный транспорт (автобусы). Кроме того, участок проходит через промышленную зону.

– Я работают в этом районе, езжу здесь почти каждый день. До ремонта были ямы, которые заполнялись дождевой водой, поэтому передвигаться было особенно тяжело, – рассказал сотрудник комбината питания, автомобилист Георгий Окладов. – Увидел, что на участок вышла ремонтная техника и очень обрадовался тому, что этим летом уложат новый асфальт.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в минувшую пятницу, 5 июля, началось фрезерование старого слоя покрытия. Подрядчик трудился без выходных и справился с работами и к началу нынешней недели.

По словам специалистов, в среднем за смену фрезеруют пять-восемь тысяч кв. м полотна. На период ремонта дорогу не перекрывают полностью – транспорт ездит по свободным полосам.

– Помимо фрезеровальной установки задействовали пять самосвалов, комбинированную дорожную машину для подвоза воды, трактор для уборки и несколько рабочих, – рассказал начальник участка Владимир Качкан. – После фрезерования рабочие занялись демонтажом старого бортового камня и установкой новых бетонных бортов. Также они приведут в порядок люки смотровых колодцев: поднимут на проектную высоту, а после установят современные крышки. Если железобетон дорожных плит потребует замены, сделают и это. Затем расчистят территорию и подготовят проезжую часть к укладке асфальтобетона.

Как рассказал замруководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Сергей Панфёров, там, территория относится к улично-дорожной сети, также отремонтируют въезды.

– Нам поступали жалобы относительно проезда Мальцева. Дорога ведет, прежде всего, к объектам промышленного комплекса, где трудится большое количество людей. Эксплуатационные нагрузки высокие, в том числе значительный пешеходный трафик. В связи с этим кроме дороги подрядчик обновит и тротуары. Площадь работ станет известна по результатам «дефектовки». Над этим, в том числе, работают геодезисты, – отметил он.

Сейчас дорожники справились с задачами почти на 40 %. По планам, примерно через две недели они приступят к укладке нового дорожного полотна, если к тому времени завершат все подготовительные работы.

– Сотрудники профильного департамента и МБУ «Дорожное хозяйство» следят за работами на каждом этапе. Есть специалисты, необходимое оборудование и лаборатория, в которой проверят качество асфальтобетона, в том числе, после укладки, – добавил Сергей Панфёров.

К оплате примут только те работы, которые подрядчик выполнит в соответствии с национальными стандартами и условиям муниципального контракта.