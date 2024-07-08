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    В Промышленном районе выписали штрафы на 134 тысячи рублей за незаконную торговлю

    08.07.2024

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Промышленном районе выписали штрафы на 134 тысячи рублей за незаконную торговлю

    В Промышленном районе завели 113 административных дел и выписали штрафы на 134 тысячи рублей за незаконную торговлю. Такую информацию предоставил глава района Данил Морозов на еженедельном оперативном совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной.

    По словам Морозова, административная комиссия также следит за содержанием территории и фасадов зданий. В частности, речь идет о работе по уборке граффити и выявлении плохого исполнения своих обязанностей управляющими компаниями.

    Как сообщает пресс-служба администрации Самары, в первом полугодии этого года административная комиссия Промышленного района также рассмотрела 255 дел о парковке на газонах.

    Глава Ленинского района Елена Бондаренко рассказала, что за первые шесть месяцев нынешнего года административная комиссия составила около 330 протоколов по разным причинам – от нарушения общественного порядка до земляных работ, связанных с вскрытием асфальта, без получения разрешения и без благоустройства после.

    Елена Лапушкина отметила, что необходимо усилить работу по выявлению правонарушений.

    – Наша цель – навести порядок на территории города. Мы видим, что есть вопросы к уборке и содержанию территорий, вывозу мусора. Много обращений поступает от наших жителей. Убедительная просьба – возьмите каждый аспект на контроль и активизируйте работу административных комиссий, – подчеркнула глава города.

    ТЭГИ:

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