В Промышленном районе выписали штрафы на 134 тысячи рублей за незаконную торговлю

В Промышленном районе завели 113 административных дел и выписали штрафы на 134 тысячи рублей за незаконную торговлю. Такую информацию предоставил глава района Данил Морозов на еженедельном оперативном совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной.

По словам Морозова, административная комиссия также следит за содержанием территории и фасадов зданий. В частности, речь идет о работе по уборке граффити и выявлении плохого исполнения своих обязанностей управляющими компаниями.

Как сообщает пресс-служба администрации Самары, в первом полугодии этого года административная комиссия Промышленного района также рассмотрела 255 дел о парковке на газонах.

Глава Ленинского района Елена Бондаренко рассказала, что за первые шесть месяцев нынешнего года административная комиссия составила около 330 протоколов по разным причинам – от нарушения общественного порядка до земляных работ, связанных с вскрытием асфальта, без получения разрешения и без благоустройства после.

Елена Лапушкина отметила, что необходимо усилить работу по выявлению правонарушений.

– Наша цель – навести порядок на территории города. Мы видим, что есть вопросы к уборке и содержанию территорий, вывозу мусора. Много обращений поступает от наших жителей. Убедительная просьба – возьмите каждый аспект на контроль и активизируйте работу административных комиссий, – подчеркнула глава города.