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    Более восьми тысяч самарцев расселили из аварийного жилья

    08.07.2024

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Более восьми тысяч самарцев расселили из аварийного жилья

    В понедельник, 8 июля, в городской администрации состоялось еженедельное совещание под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. В ходе него руководитель департамента управления имуществом Андрей Белоклоков рассказал о выполнении федерального проекта по расселению из аварийного жилья. За время действия программы новые квартиры получили 8 044 человека – почти 3 000 семей.

    – Сейчас проходит пятый этап программы, который охватывает прошлый и нынешний года. В этот период, по плану, расселят 4 030 человек. Уже расселили почти 2 100 человек, – отметил Андрей Белоклоков.

    Как сообщает пресс-служба городской администрации, благодаря заключенным муниципальным контрактам на участие в долевом строительстве до конца этого года ожидается приемка жилых помещений от застройщика.

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