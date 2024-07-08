Более восьми тысяч самарцев расселили из аварийного жилья

В понедельник, 8 июля, в городской администрации состоялось еженедельное совещание под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. В ходе него руководитель департамента управления имуществом Андрей Белоклоков рассказал о выполнении федерального проекта по расселению из аварийного жилья. За время действия программы новые квартиры получили 8 044 человека – почти 3 000 семей.

– Сейчас проходит пятый этап программы, который охватывает прошлый и нынешний года. В этот период, по плану, расселят 4 030 человек. Уже расселили почти 2 100 человек, – отметил Андрей Белоклоков.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, благодаря заключенным муниципальным контрактам на участие в долевом строительстве до конца этого года ожидается приемка жилых помещений от застройщика.