В клиниках СамГМУ открылся детский ЛОР-кабинет

В клиниках Самарского медуниверситета в начале июля заработал ЛОР-кабинет для детей с двух до 18 лет. Его открыли на базе специализированного консультативно-диагностического центра.

Как сообщает пресс-служба СамГМУ, в ЛОР-кабинете есть необходимое оборудование для обследований, профосмотров и проведения хирургических вмешательств.

По словам врача-оториноларинголога клиник СамГМУ Николая Винговатова, чаще всего у детей встречаются такие ЛОР-заболевания, как аденоиды, экссудативный отит, аллергический ринит, храп, снижение слуха.

Фото обложки: пресс-служба СамГМУ