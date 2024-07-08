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    В клиниках СамГМУ открылся детский ЛОР-кабинет

    08.07.2024

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    В клиниках СамГМУ открылся детский ЛОР-кабинет

    В клиниках Самарского медуниверситета в начале июля заработал ЛОР-кабинет для детей с двух до 18 лет. Его открыли на базе специализированного консультативно-диагностического центра.

    Как сообщает пресс-служба СамГМУ, в ЛОР-кабинете есть необходимое оборудование для обследований, профосмотров и проведения хирургических вмешательств.

    По словам врача-оториноларинголога клиник СамГМУ Николая Винговатова, чаще всего у детей встречаются такие ЛОР-заболевания, как аденоиды, экссудативный отит, аллергический ринит, храп, снижение слуха.

    Фото обложки: пресс-служба СамГМУ

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