Можно ли сдавать в аренду жилье, не оборудованное приборами учета коммунальных ресурсов

В рамках рубрики на вопросы читателей «Самарской газеты» отвечают представители надзорного ведомства.

— Сосед утверждает, что установлен запрет на сдачу в аренду жилья, не оборудованного приборами учета коммунальных ресурсов. Так ли это? Каким документом установлены новые правила?

Отвечает старший помощник прокурора Самарского района Елена Мирошниченко:

— Федеральным законом от 23 марта 2024 года №55 в статью 30 Жилищного кодекса РФ внесены изменения.

В соответствии с ними собственник жилого помещения вправе предоставить жилое помещение, принадлежащее ему на праве собственности, во владение и (или) в пользование иным лицам при условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Кроме того, предоставляемые помещения должны быть оснащены приборами учета энергетических ресурсов и коммунальных услуг.

В случае если предоставление жилого помещения нарушает жилищные права иных граждан, проживающих в многоквартирном доме, они вправе обратиться в суд за их защитой.