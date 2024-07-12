Какие изменения с января 2024 года внесены в пенсионное законодательство по части взыскания задолженности

В рамках рубрики на вопросы читателей «Самарской газеты» отвечают представители надзорного ведомства.

— Слышал, что внесены изменения в пенсионное законодательство по части взыскания задолженности. О чем идет речь?

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района Алена Кулагина:

— С января 2024 года вступили в силу изменения, внесенные в часть 2 статьи 29 федерального закона №400 «О страховых пенсиях», в соответствии с которыми удержания, производимые Социальным фондом России (ранее — Пенсионный фонд России) из пенсии должника на основании поступивших исполнительных документов, в обязательном порядке ограничиваются прожиточным минимумом.

Ранее должностные лица отделений Пенсионного фонда России на основании поступивших им исполнительных документов (судебных приказов, исполнительных листов) непосредственно от взыскателей, то есть без участия службы судебных приставов, устанавливали взыскание в размере 50% от начисляемой пенсии.

В настоящее время любому должнику даже без предоставления соответствующего заявления такое взыскание ограничено. Выплачиваемая пенсия после удержаний не может быть меньше размера минимального прожиточного минимума, действующего на момент начисления пенсии.